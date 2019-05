Basket serie D iniziato il 2° turno di playout.

Basket serie D sconfitte pesanti per Figino e Tavernerio

Si è aperto il 2° turno di playout nel campionato di basket serie D. Gare di andata agrodolci per i colori lariani: di fatto ha vinto solo il Cabiate che però ha sudato per regolare all’overtime il Bancole. Niente da fare invece per Tavernerio e Figino battute nelle gare1 e ora costrette domani sera da impattare le rispettive serie per evitare la retrocessione.

Play Out – Secondo Turno al meglio delle 3 giornate – Gara 1

Jokosport Izano (12F) – Tavernerio (13C) 62 – 48 (14-13, 27-24, 46-37) serie 1-0

Jokosport Izano: Caserini 10, Cugini, Della noce, Fatello, Alchieri, Ferretti 20, Aschedamini 7, Cabrini, Galli, Cipelletti 10, Cerioli 15. All. Tedoldi.

Tavernerio Basket: Farina 5, Della Valle 5, Aioni 11, Ouattara 2, Taormina 14, Fiorino 2, Sormani 9, Madasi, Capolari. All. Di Landri

Legnomarket Figino (10C)-Basket Nibionno (12A) 61-68 (16-19, 32-33, 51-46) serie 0-1

Basket Figino Serenza: Minotti L. 5, Ferrario 10, Bernardi 7, Bargna 4, Gazzola 6, Arnaboldi 5, Mazzucchi 7, Marzorati 4, Colombo 6, Minotti D. 7. All. Orsi

ASD Basket Nibionno: Borghesi 13, Cappellini 7, Tramarin 8, Corbetta 15, Bonfanti 8, Frigerio 6, Brambilla 9, Moltrasio, Gnecchi, Corti 2. All. Corbetta

Pall. Cabiate (12C)-Bancole (13F) 76-74 dts (16-22, 30-35, 47-52, 69-69) serie 1-0

Pallacanestro Cabiate: Orsenigo 8, Minotti, Gafforelli 24, Bianchi 2, Silva 23, Pozzi 5, Tagliabue 2, Nobili, Busnelli 4, Rho 6, Castiglioni 2. All. Allievi

Basket Bancole: Ferriani 27, Panzarini 3, Piccinocchi 11, Araldi 7, Iaquinta 12, Fiozzi 7, Buttarelli, Allari, Gogna, Compagnoni 7. All. Grassi

Basket Cologno A Serio (10A) – Baskettiamo Vittuone (12E) 66 – 68 serie 0-1

Autovittani Pescate (11A) – ASD Here you can (13E) 75 – 49 serie 1 – 0

Pol. Bellusco Basket (11C) – CB Alto Sebino (13A) 84 – 53 serie 1 – 0

Programma delle gare 2

Già giocata Here you can (13E) – Pescate (11A) 60 – 50 serie 1 – 1

Alto Sebino (13A) – Pol. Bellusco Basket (11C) oggi 14/05

Baskettiamo Vittuone (12E) – Basket Cologno A Serio (10A) mercoledì 15/05/2019

Tavernerio Basket (13C) – Jokosport Izano (12F) mercoledì 15/05/2019 ore 21:30

ASD Basket Nibionno (12A) – Basket Figino (10C) mercoledì 15/05/2019 ore 21:15

Basket Bancole (13F) – Pallacanestro Cabiate (12C) giovedì 16/05/2019 ore 21:15

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU