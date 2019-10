Basket serie D dopo il 2° turno girone D.

Al tappeto Lomazzo, Cadorago e Figino

Il terzo turno del campionato di serie D è avaro di soddisfazioni nel girone D per i colori nostrani. Ha vinto infatti solo la Novacaritas Appiano mentre al tappeto sono finite Lomazzo, Figino e Cadorago ancora a secco.

I tabellini di

Malnate Basketball – Basket Figino Serenza 79 – 59 (27-11, 51-30, 63-43)

Malnate Basketball : Catelli 9, Croci 0, Grazi 6, Chiesa ne, Marcantoni 3, Antonini 8, Milani 4, Cassani 6, Moungang 6, Buzzi 10, Del Bosco 15, Lunardi 12. All. Senesi

Basket Figino Serenza : Vite 2, Ferrario 12, Farina 3, Romanato 2, Bargna L. 7, Gavioli 7, Bargna A., Minotti A., Mazzucchi 9, Marzorati 10, Colombo n.e., Minotti D. 6. All. Scapin

Basket Legnano 91 – ABC Pall. Lomazzo 93 – 54 (14-14, 40-33, 69-45)

Basket Legnano 91 : Hamadi 20, Crespi 2, Radice 5, Lattuada 6, Inoa Piantini 26, Rinke 13, Marazzini ne, Portaluppi 8, Vitali 7, Bernasconi 6. All. Ferrara

ABC Pall. Lomazzo : Clerici, Mascheroni 13, Chiurato 9, Bianchi, Galletti 4, Erba 6, Livio 15, Moscatelli, Gennari, Orsi 5, Tomasini, Ippindo 2. All. Zandalini

Pallacanestro Albizzate – ASD Olimpia Cadorago 76 – 64 ( 18-10, 34-22, 54-38)

Pallacanestro Albizzate : Lodi 18, Paparusso 19, Uggeri 11, Barberis 8, Verità 6, Caproni 2, Armocida 8, Azzoni 2, Bardelli 2, Manoli. All. Vittori

ASD Olimpia Cadorago : Clerici R. 11, Clerici A. 2, Sorbara 2, Corti 14, Baparape 7, Cipriano 6, Fedegari 4, Mazzoni 9, Colombo ne, Belloni 10. All. Serafini

Cistellum Cislago – Indipendente Appiano 75 – 77 (25-20, 41-38)

Cistellum Cislago : Pizzarelli 6, Saibene 5, Ceriani 1, Cassano, Vanzulli 8, Marzorati 5, Diakhate’ 10, Panizza 18, Remenar 21. All. Legramandi

US Dil. Indipendente : Gorla 16, Bartesaghi 10, Ferloni 5, Del Pero 14, Bottinelli 12, Quaglia ne, Pasinato 9, Terraneo 4, Pagani ne, Castelli 7. All. Rota

Gli altri risultati del 2° turno andata

Gavirate-Campus Varese 78-59, Clivio-Lonate 69-79, Tradate-Cassano Magnago 62-70.

Classifica girone D

Appiano Gentile, Gavirate, Legnano, Cassano Magnago, Malnate 4; Campus Varese, Figino, Albizzate, Lonate 2; ABC Lomazzo, Cislago, Olimpia Cadorago, Clivio, Tradate 0.

Programma del 3° turno andata

Venerdì 18 Albizzate-Clivio, Malnate-Gavirate, Cassano-Lonate, Figino-Cadorago (ore 21.15), Appiano-Campus Varese (ore 21.30); domenica 20 Tradate-Lomazzo (ore 18), Cislago-Legnano.

