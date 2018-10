Basket Serie D dopo il 1° turno girone C.

Basket serie D tutte le altre lariane al tappeto

Esordio non felicissimo per le squadre lariane nel campionato di basket serie D lombardo. Nel girone C infatti ha vinto solo la Novacaritas Appiano Gentile che ha fatto suo il derby con Cadorago. A sorpresa tonfo casalingo dell’ambizioso AbC Lomazzo così come della matricola Figino e del Cabiate. Trasferte senza colpi corsari per Tavernerio e Villa Guardia. Ora il torneo torna in campo già venerdì 12 con altri derby interessanti come Lomazzo-Cabiate, Tavernerio Cadorago e Appiano-Figino.

I tabellini del 1° turno

Basket Figino Serenza – Basket Cesano Seveso 46 – 64 (17-23, 32-45, 35-54. Figino: Bernardi 6, Minotti D 6, Bargna 4, Gabba 18, Arnaboldi 3, Gazzola 2, Colombo 1, Minotti L. 4, Marzorati 2, Caiati. All. Orsi), Pallacanestro Cabiate – Basket Seregno 51 – 61 (14-16, 25-31, 35-47. Cabiate: Beretta 6, Gafforelli 7, Bianchi 1, Pozzi 4, Tagliabue 2, Minotti, Silva 17, Orsenigo 6, Castiglioni, Nobili, Rho, Spreafico 8. All. Allievi), Bellusco Basket – Tavernerio Basket 78-66 (12-11, 38-29, 52-51. Tavernerio: Farina 5, Cappelletti 4, Della Valle 2, Aiani 16, Ouattara 2, Taormina, Piva 18, Zucchi 10, Bianco 2, Fiorino 11, Caporali. All. Di Landri), ABC Lomazzo – Master Carate 59 – 66 (14-16, 29-34, 42-43. ABC Lomazzo: Pagani 8, Chiurato, Paieri 2, Bianchi, Galli 5, Clerici 3, Galletti 12, Erba 11, Orsi 16, Cattaneo, Martinoni 2, Formicola. All. Zandalini), Biassono – GS Villaguardia 77 – 42 (21-6, 45-16, 58-33. Villaguardia: Bianco, Tassan 2, Veronelli 6, Volontè 4, Prato 9, Corti 3, Giussani 3, Livio 3, Mastromonaco, Belloni 12, Gatti, Moraca. All. Brenna), Novacaritas Appiano -Olimpia Cadorago 83 – 54 (22-18, 40-31, 62-45. Appiano: Arrigoni 6, Chittaro 15, Trebbi 1, Gorni 7, Ferloni 6, Del Pero 13, Bottinelli 10, Rovelli 4, Felizietti 3, Rimoldi, Losa 18, Bottani. All. Biraghi. Olimpia Cadorago: Dominioni 4, Beretta 11, Broggi 6, Corti 5, Colmegna, Trebbi 11, Cipriano 2, Sorbara, Bloise 11, Terreni 2, Clerici, Meroni 2. All. Serafini), Paderno Dugnano – Nova Milanese 60 – 53.

Programma del 2° turno

Venerdì 12: Lomazzo-Cabiate (ore 21.30), Villa Guardia-Carate (ore 21.15), Tavernerio-Cadorago (ore 21.30), Cesano Seveso-Paderno, Appiano Gentile-Figino (ore 21.30), Nova Milanese-Bellusco; domenica 14 Seregno-Biassono.

Classifica girone C

Novacariats Appiano Gentile, Cesano Seveso, Seregno, Bellusco, Master Carate, Biassono, Paderno Dugnano 2; Nova Milanese, Olimpia Cadorago, Gs Villa Guardia, Lomazzo, Tavernerio. Cabiate, Figino Serenza.

