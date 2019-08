Una buona prova di tutta Bike Cadorago e un bello sprint conclusivo hanno portato la Juniores Matilde Bertolini sul podio di categoria del Giro dei due Comuni – Memorial Chiara Pierobon” corso domenica a Noventa di Piave, in provincia di Venezia.

Bike Cadorago a Noventa di Piave Bertolini è sul podio Juniores

La gara Open, aperta quindi a Juniores ed élite, si è svolta su di un circuito di dodici chilometri che le atlete hanno ripetuto sette volte. Al termine degli ottantaquattro chilometri previsti Bertolini è stata classificata terza; nella graduatoria Juniores, davanti alla portacolori di Bike Cadorago, sono giunte solo Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team) e Lara Scarselli (Ciclismo Insieme). Oltre alla “medaglia di bronzo” conquistata dalla toscana di Calci, Giuseppe Sala può essere felice anche per i piazzamenti ottenuti da Prisca Savi (sesta Juniores a passare la linea del traguardo, ndr) e da Cristina Tonetti (nona).

L’esperto tecnico lariano, conclusa la gara, ha analizzato così la prova delle sue atlete: “Sono contento della prestazione delle ragazze e di come si è arrivati al risultato. Durante la corsa le ragazze si sono parlate e hanno deciso di mettersi al servizio di Matilde. Maddalena Bertuletti in particolare ha pilotato molto bene il nostro trenino allo sprint permettendoci di ottenere questo bel risultato”. Per la cronaca la vittoria assoluta è andata a Nadia Klimova (Zhiraf Gueciotti) che ha anticipato Letizia Borghesi (Aromitalia Basso Vaiano) ed Elisa Della Valle (Top Girl).

Roda sempre in forma

Oltre ai risultati di rilievo delle Juniores, ieri per Bike Cadorago è arrivato anche l’ennesimo piazzamento dell’Esordiente comasca Beatrice Roda. La talentuosa ragazza classe 2005 nella “Coppa Comune di Formigine” si è classificata settima assoluta e quarta nella graduatoria delle Esordienti “secondo anno”.

Classifica Juniores giro dei due Comuni

1.Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team); 2. Lara Scarselli (Ciclismo Insieme); 3. Matilde Bertolini (Bike Cadorago);4. Lara Crestanello (Ciclismo Insieme); 5. Maria Pia Chiatto (Breganze Wilier Team); 6. Prisca Savi (Bike Cadorago); 7. Sofia Collinelli (Vo2 Team Pink); 8. Camilla Barbero (Vo2 Team Pink); 9. Cristina Tonetti (Bike Cadorago); 10. Aigul Gareeva (Federazione Ciclistica Russa).

Classifica assoluta Esordienti Formigine

1.Irma Siri (G.S. Cadeo); 2. Martina Campitello (Vo2 Team Pink); 3. Alessia Rossetti (Ju Green); 4. Arianna Giordani (Vo2 Team Pink); 5. Alessia Zambelli (U.C. Ossanesga); 6. Camilla Locatelli (S.C. Cesano Maderno); 7. Beatrice Roda (Bike Cadorago); 8. Vanessa Benuzzi (Mazzano); 9. Anita Baima (G.S. Cicli Fiorin); 10. Giulia Pozielli (Bicifestival)