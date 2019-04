Le valige sono pronte, domenica si va in Friuli. Juniores, Allieve ed Esordienti di Bike Cadorago domenica saranno impegnate nelle competizioni di Buttrio, in provincia di Udine.

Bike Cadorago ecco tutte le gare del fine settimana

Il programma della “23a Giornata Rosa in Friuli” prevede tre gare: ad aprire le danze saranno le cicliste della categoria Esordienti che dalle 10.45 correranno ripetendo tre volte un circuito locale di dieci chilometri. Nella gara riservata alla categoria Allieve, in partenza alle 12.30, Bike Cadorago ha iscritto Sara Aubry, Marta Morzenti e Rebecca Rigamonti che correranno sulla distanza complessiva di quarantotto chilometri cercando di ben figurare.

La giornata proseguirà con la gara Open riservata alle ragazze delle categorie Juniores ed Élite. Le atlete lariane, guidate come sempre da Giuseppe Sala, pedaleranno dalle 14.30 per complessivi 90 chilometri affrontando un percorso simile a quello delle gare di Esordienti ed Allieve reso sicuramente più selettivo da alcuni GPM. Per le girls cadoraghesi l’obiettivo è chiaro: cercare di ripetere, e se possibile migliorare, il piazzamento ottenuto la scorsa settimana a Ceparana da Prisca Savi. Non sarà semplice ma le ragazze di Cadorago ci credono.

Nel pomeriggio di domenica saranno di scena anche le atlete della categoria Giovanissimi: Carola e Ludovica sono iscritte al “Trofeo Centro Anziani Turate”. La manifestazione, valida anche come prima prova della “Baby Challenge Lariana” che unisce corse del calendario provinciale comasco e lecchese, inizierà alle 14.30