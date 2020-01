Domenica 19 gennaio ci sarà l’esordio ufficiale del UnipolSai junior al Palameda.

Briantea Junior, debutto ufficiale al Palameda

La UnipolSai Briantea84 junior è pronta per il debutto ufficiale al PalaMeda. Domenica 19 gennaio alle 14.30 il settore giovanile canturino scriverà una nuova pagina della sua storia. Sul parquet medese i biancoblù affronteranno I Bradipi Circolo Dozza Bologna in quella che si prospetta già una sfida da scontro diretto.

I bolognesi sono stati sconfitti in entrambi i match casalinghi di inizio campionato contro i giovani della Menarini Volpi Rosse di Firenze (43-62) e contro quelli di Padova – Studio 3A Millennium Basket – (25-44). La UnipolSai junior, invece, ha osservato un turno di riposo in occasione della prima giornata di campionato (15 dicembre), uscendo sconfitta settimana scorsa (12 gennaio) nell’esordio contro Firenze (69-33 per la Menarini).

“Contro Bologna sarà la prima partita giovanile a Meda – hanno commentato coach Marco Tomba e Carlo Orsi, coadiuvati sulla panchina biancoblù da Anna Serra e Elia Turconi -. Arriviamo dalla pesante sconfitta di Firenze, questa settimana abbiamo cercato di lavorare sui nostri punti deboli indipendentemente dal nostro avversario di domenica. Siamo in un

girone di ferro, dovremo giocare ogni partita al massimo”.

Le partite della 3^ giornata (19 gennaio)

Key Estate Porto Torres (giovanile)-Menarini Volpi Rosse (giovanile) 11.00

UnipolSai Briantea84 (giovanile)-I Bradipi Circolo Dozza 14.30

Riposa: 3A Millennium Basket

La classifica

3A Millennium Basket 4

Menarini Volpi Rosse 4

UnipolSai Briantea84 jr 0*

Key Estate Porto Torres 0*

I Bradipi Circolo Dozza 0

*Una partita in meno