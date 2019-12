Aria di derby al PalaMeda per l’ultimo appuntamento del 2019. Sabato 21 dicembre alle ore 20.30 sarà scontro tra UnipolSai Briantea84 e SBS Montello, match che chiuderà la sesta giornata di Serie A Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – e che rimanderà ogni discorso cestistico di campionato al nuovo anno. La sfida sarà contornata dal “Merry Basket Christmas”, evento a sfondo natalizio inserito nella programmazione degli appuntamenti di dicembre del Comune di Meda e che vedrà la presentazione al pubblico dei giocatori di 6 squadre della Virtus Meda Basket 2019-20, prima della palla a due e durante l’intervallo lungo. La gara sarà visibile in streaming sul canale YouTube di Briantea84.

Briantea84 chiuderà il 2019 contro Bergamo

I biancoblù arrivano da tre vittorie consecutive, con l’ultima prova di carattere in esterna che ha dato ulteriori conferme alla squadra di coach Marco Bergna. Contro Giulianova i biancoblù si sono imposti con un concreto 72-53 che ha di fatto consolidato il secondo posto dietro all’imbattuto S. Stefano Avis. Fin qui sono 8 i punti raccolti dalla compagine brianzola con una sola sconfitta rimediata in casa del Gsd Porto Torres. La UnipolSai troverà a strappare con una giornata di anticipo un pass per la Final Four di Coppa Italia (si qualificano le prime quattro squadre classificate al termine del girone di andata).

“Affronteremo Bergamo nell’ultima partita prima delle feste – ha commentato coach Bergna -, non dobbiamo essere condizionati dall’imminente periodo di pausa. Mentalmente vogliamo crescere, sabato scorso (14 dicembre, ndr) abbiamo dato un buon segnale

giocando 30’ di grande intensità contro Giulianova. Risultato cercato, voluto e ottenuto: dobbiamo continuare così. Nel 2020 ci saranno tanti obiettivi da inseguire, al rientro non avremo più momenti di distrazione. Contro Bergamo non è mai stata una partita facile, un derby è un derby. Ritroveremo l’ex Ian Sagar che conosciamo molto bene, la squadra ha qualità. Cercheremo di difendere casa nostra, vogliamo fare una grande prestazione. Continuiamo a lavorare su questa strada, lottiamo giorno dopo giorno”.

Gli avversari

Bergamo si è rinforzata nell’ultima sessione di mercato, soprattutto con l’arrivo di Ian Sagar, il grande ex della gara: per lui 7 stagioni, la fascia da capitano e 15 trofei vinti (5 Coppa Italia, 5 Scudetti, 4 Supercoppa italiana e 1 Coppa Vergauwen) in maglia biancoblù. Damiano Airoldi è un’altra vecchia conoscenza dalle parti di Cantù, in un roster di qualità che ha collezionato 4 punti frutto delle vittorie contro Padova e Giulianova. Anche i bergamaschi sono in piena lotta per la qualificazione alla fase finale della Coppa Italia 2020.

Dagli altri campi

La sesta giornata di Serie A Fipic è pronta a regalare grandi emozioni. Sfida del PalaMeda a parte, sarà scontro diretto tra Porto Torres e Giulianova appaiate a 4 punti in classifica. Sassari deve recuperare il derby proprio contro i turritani (8 gennaio 2020, ore 20) e questo sabato ospiterà in casa Padova. A chiudere il cerchio l’affascinante match di alta classifica tra i Campioni d’Italia in carica del S. Stefano e Santa Lucia.

Serie A FIPIC – 6^ Giornata

Dinamo Lab Banco di Sardegna-Studio 3A Millennium Basket (ore 15.30)

Gsd Porto Torres-Deco Group Amicacci Giulianova (ore 16)

S. Stefano Avis-Ssd Santa Lucia (ore 17)

UnipolSai Briantea84 Cantù-Special Bergamo Sport Montello (ore 20.30)

Classifica

S. Stefano Avis 10

UnipolSai Briantea84 Cantù 8

Ssd Santa Lucia 6

Deco Group Amicacci Giulianova 4

Gsd Porto Torres 4*

Special Sport Bergamo Montello 4

Dinamo Lab Banco di Sardegna 2*

Studio 3A Millennium Basket 0

*Una partita in meno