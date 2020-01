La UnipolSai junior sconfitta dalla Menarini Volpi Rosse di Firenze.

Giovanile, UnipolSai junior sconfitta al debutto contro la giovanile di Firenze

Debutto amaro per la UnipolSai Briantea84 junior nel campionato giovanile 2019-20. Nel pomeriggio di domenica 12 gennaio la Menarini Volpi Rosse ha sconfitto i biancoblù 69 a 33 al PalaValenti di Firenze. Dopo un turno di riposo osservato in occasione della prima giornata del torneo intitolato alla memoria di Roberto Marson, i canturini sono scesi sul parquet per l’esordio ufficiale. Prima di oggi, l’unico impegno stagionale è stata la Supercoppa Martin Mancini che ha visto la UnipolSai jr in campo contro Padova (20 ottobre 2019).

Una partenza sicuramente tutta in salita per il gruppo guidato in trasferta da coach Carlo Orsi e dallo staff composto da Pietro Romanò, Massimiliano Caspani e Elia Turconi. Il roster toscano è un mix di esperienza e qualità. Eppure nel primo quarto la UnipolSai jr ha tenuto testa, chiudendo con il minimo svantaggio di -1 (14-13). Prima dell’intervallo lungo Firenze ha piazzato un parziale di 19-8 (33-21) che ha dato una netta direzione al match. Al rientro, il 15-2 ha incrementato il risultato sul 48-23 prima del finale che ha regalato la vittoria alla Menarini.

“Abbiamo giocato bene i primi 10’ – ha commentato coach Orsi -, poi purtroppo alle prime difficoltà ci siamo sciolti e Firenze ha approfittato per allargare il divario. Durante gli allenamenti il gruppo ha fatto tanti progressi, oggi non siamo riusciti a metterli in campo, ma siamo solo all’inizio”.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: UnipolSai jr-I Bradipi Circolo Dozza Bologna (PalaMeda,

domenica 19 gennaio ore 14.30)

LE PARTITE DELLA 2^ GIORNATA (12 gennaio)

I Bradipi Circolo Dozza-3A Millennium Basket (giovanile) 25-44

Menarini Volpi Rosse (giovanile)-UnipolSai Briantea84 (giovanile) 69-33

Key Estate Porto Torres (giovanile): riposo

LA CLASSIFICA

3A Millennium Basket 4

Menarini Volpi Rosse 4

UnipolSai Briantea84 jr 0*

Key Estate Porto Torres 0*

I Bradipi Circolo Dozza 0

*Una partita in meno