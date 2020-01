Ecco tutti gli appuntamento sportivi di gennaio della Briantea84.

Anno nuovo, vecchie abitudini. La Briantea84 è pronta a scendere in campo in un mese di gennaio che si prospetta ricco di appuntamenti. Pronti, via. Sabato 11 gennaio la UnipolSai Briantea84 incontrerà S. Stefano Avis nel big match della settima giornata di Serie A Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina -. Alle ore 20.30 al PalaMeda sarà sfida al vertice tra due formazioni che si sono contese, nella scorsa stagione, tutti i trofei in palio: Scudetto conquistato dai marchigiani, Coppa Italia e Supercoppa Italiana vinte dai biancoblù.

Gli uomini di coach Marco Bergna saranno poi impegnati fuori casa sabato 18 gennaio contro la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari, gara che aprirà ufficialmente il girone di ritorno. Il 25 gennaio il campionato si fermerà prima dell’attesissimo appuntamento con la due giorni di Preliminary Rounds di Champions League, PalaMeda, 31 gennaio e 1 febbraio. Nel prossimo weekend si rivedrà sul parquet anche la UnipolSai junior. Dopo aver osservato un turno di riposo in occasione della prima giornata (15 dicembre) del campionato giovanile 2019-20, i canturini debutteranno in trasferta contro la Menarini Wheelchair Firenze, palla a due alle ore 15.30 di domenica 12 gennaio. Il 19 sarà sfida casalinga contro I Bradipi Dozza Bologna – al PalaMeda alle 14.30 -, poi il gruppo volerà a Porto Torres per l’anticipo della quarta giornata di ritorno contro la Key Estate – 26 gennaio ore 11.

In questa settimana ritornerà l’appuntamento con la Pallacanestro Csi (Ad Tubi-Us Oratorio Airuno venerdì 10 gennaio alle 21.30 al Palazzetto dello Sport di Carugo), match valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato Open Promozione Maschile – Girone Laghi. I biancoblù giocheranno poi alle 21 di domenica 19 contro la Pol. Bellano e ancora a Carugo (Co) venerdì 31 (vs Gs Rogeno alle 21.30). La Ad Tubi – Livello B – inizierà invece il suo cammino nel campionato Uisp 2019-20 a partire dal 26 gennaio con la prima trasferta a Varese.

Nuova avventura nel campionato di Quarta Categoria Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per il settore calcio. Nei prossimi giorni sarà diramato il calendario delle sfide della Rolafer Briantea84 che scenderà in campo in maglia Ac Milan. Continua, invece, la sosta del campionato Open Promozione Maschile Csi di Como: i canturini riprenderanno le sessioni di allenamento in vista del ritorno sul rettangolo di gioco previsto per febbraio.