Weekend di gara per la UnipolSai Briantea84 junior. I giovani biancoblù voleranno in Sardegna per l’anticipo della sfida contro Key Estate Porto Torres, inizialmente in programma il prossimo 22 marzo. La gara, valevole per la quarta giornata di ritorno, andrà in scena al PalaMura domenica 26 gennaio – palla a due alle 10.

Briantea84 junior sarà un weekend di gara

I gironi A e B del campionato giovanile osserveranno due turni di riposo con le formazioni che torneranno in campo l’8 e il 9 febbraio. Unico match del fine settimana, quindi, quello tra i brianzoli e i turritani. La UnipolSai junior ha conquistato i primi due punti stagionali contro I Bradipi Circolo Dozza Bologna (54-34, il 19 gennaio scorso) nel giorno del debutto al PalaMeda. Dopo 3 giornate di campionato la giovane formazione di Porto Torres è ancora ferma a 0 punti, ma in fase di crescita.

“La partita contro Porto Torres è da affrontare con la massima concentrazione – hanno commentato coach Marco Tomba e Carlo Orsi, coadiuvati sulla panchina biancoblù da Anna Serra e Elia Turconi -. L’obiettivo è quello di ritrovare il ritmo per il campionato. Arriviamo da una vittoria netta contro I Bradipi Circolo Dozza, anche se la formazione bolognese non era quella dei vecchi tempi. Ci stiamo preparando al meglio, lavorando sui nostri punti deboli e cercando di fare gruppo”.

LA GARA – 26 gennaio, ore 10

Key Estate Porto Torres-UnipolSai junior (anticipo 4^ giornata di ritorno)

LA CLASSIFICA:

Menarini Volpi Rosse 6

3A Millennium Basket 4*

UnipolSai Briantea84 jr 2*

Key Estate Porto Torres 0*

I Bradipi Circolo Dozza 0