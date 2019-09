Calcio a 5, esordio trionfale per la squadra Las Palmas di Cermenate.

Calcio a 5, Cermenate parte alla grande

Non poteva iniziare in modo migliore la nuova avventura del Cermenate calcio a 5 nei campionati Figc. Tabellino eclatante: 8 goal fatti e 0 subìti nella prima partita di Coppa Lombardia contro i lecchesi dell’Accademia Calcio Nibionno, che l’anno scorso hanno avuto il merito di arrivare fino alla finale della competizione di categoria. La partita si è messa subito in discesa per i cermenatesi con il goal di Scopelliti dopo soli 4 minuti. Da lì a poco arriva il raddoppio sempre con il giocatore numero 9. A quel punto il mister-giocatore Davide Beretta fa partire una girandola di cambi, e sono proprio i nuovi entrati i protagonisti delle altre 2 reti. Prima il capitano Luca Checola insacca a pochi metri la rete del 3-0, poi Fabio Comino confeziona per la quarta e ultima rete della prima frazione siglata dal bomber Davide Beretta. Il secondo tempo vede la squadra ospite dare tutto per una difficile rimonta ma i cermenatesi sono in serata di grazia e oltre a non subire goal, grazie anche alle belle parate dei due portieri Buruian e Matera, segnano ancora 4 reti con Scopelliti (3 goal per lui), Beretta (doppietta), Comino e Bottone. Risultato finale: 8 a 0.

Prossimo match venerdì 27 settembre

Prossimo appuntamento venerdì 27 settembre sempre in casa per l’esordio contro la Vogherese. Soddisfatti sia il mister-giocatore Davide Beretta sia il capitano Luca Checola. “Una buona partita – ha detto Beretta – da parte di tutta la squadra. Giusto che i ragazzi festeggino ma da lunedì si riparte a lavorare in vista dell’esordio in campionato”. “È stata un’emozione unica – ha aggiunto Checola – è dal 2004, giorno in cui sono nati i Las Palmas, che sognavo l’esordio da capitano con questa squadra: è stato fantastico poi vincere così bene non ha prezzo. Dobbiamo comunque rimanere coi piedi per terra perché la stagione sarà difficilissima”.