Calcio femminile, ACF Como 2000, ecco le maglie lariane per il prossimo campionato

Altro passo importante per la rinnovata ACF Como 2000 verso la nuova stagione di calcio femminile 2019/20. Alla Tenuta Il Nuovo Bosco di Novedrate, alla presenza del presidente Stefano Verga e del nuovo tecnico Elio Garavaglia, sono state presentate ufficialmente le nuove divise da gioco per il team lariano che giocherà il campionato di serie C inserito nel girone A. Squadra ormai allestita e ambiziosa che punta apertamente a risalire quanto prima in serie B.

Girone A di serie C

Caprera

Campomorone Lady

Pinerolo

Speranza Agrate

Voluntas Osio

Real Meda

Como

Azalee

Biellese

Alessandria

Canelli SDS 1922

Femminile Juventus Torino

Torino Women ASD

Academy Parma Calcio

