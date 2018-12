Calcio risultati di tutte le categorie in cui sono impegnate le squadre comasche.

Eccellenza

Nel Girone A la sconfitta nell’ultima giornata, il Mariano Cacio trova un punto contro il Busto81. Fenegrò vince invece 6 a 1 contro la Castanese. Mentre nel Girone B perde 3 a 1 la Pontelambrese contro l’Offanenghese.

Promozione

Nel Girone A la Guanzatese pareggia fuori casa contro la Rhodense per 1 a 1. Nel Girone B brutta sconfitta per Tavernerio che perde fuori casa contro Barzago con un netto 3 a 0. Male anche il Menaggio sconfitto 4 a 0 dal Luciano Manara.

Prima Categoria

Nel Girone B vittoria per 1 a 0 del Lomazzo su Desio. Pareggio invece tra Portichetto e Castello Città di Cantù per 2 a 2. Sconfitta invece del Cantù Sanpaolo che perde 3 a 1 contro la Faloppiese. Il Cabiate senza fatica fa addirittura 7 reti al Lariointelvi, mentre delude il Monnet Xenia sconfitto 6 a 1 del Ceriano Laghetto. Perde anche l’Ardita Como per 1 a 0 contro la Polisportiva Nova. Rovellasca batte 2 a 0 Tavernola. Vince invece il Real San Fermo per 3 a 2 contro Senago.

Seconda Categoria

Nel Girone G la Stella Azzurra Arosio perde contro la Gerenzanese. Montesolaro batte 2 a 1 il Veniano. L’oratorio di Merone viene sconfitto 3 a 0 dal Lambrugo calcio mentre Rovellese e Amor sportiva si fermano sull’1 a 1. Virtus calcio Cermenate e Don Bosco chiudono sul 3 a 1 per i padroni di casa. Alle 17 in campo anche l’Albavilla contro la Cascinamatese, vittoria dei padroni di casa per 4 a 0.

Veniamo al Girone H con l’Albate Calcio che pareggia 3 a 3 contro Ardisci e Spera. Bulgaro batte 3 a 1 Villaguardia, mentre Cavallasca perde in casa contro Bellagina. Itala sconfigge 3 a 1 Cassina Rizzardi, il Lezzeno fa 2 a 1 contro l’Andratese. Il Maslianico esce sconfitto 3 a 0 contro Serenza Carroccio. Aurora batte Valsoldese 2 a 0 mentre l’Hf calcio vince in casa di Vasca 1986.

Terza Categoria

Nel Girone A l’Assese batte il Pro Olgiate con un roboante 6 a 1. Risultato tennistico anche per i Cacciatori delle Alpi sul Sagnino: 7 a 1. La Casnatese perde 4 a 3 contro Astro, mentre nella gara tra Concagnese e Porlezzese la spuntano gli ospiti per 3 a 2. La Libertas San Bartolomeo vince 4 a 2 contro l’Unione Sportiva Olympic. Alle 16 in campo San Michele e Cdg Erba, vittoria per 4 a 2 degli erbesi.

Nel Girone B Inverigo perde contro la Fulgor Appiano, vittoria dell’Uggiatese Calcio sul Lario. Pareggio del Mozzate contro l’Azzurra per 1 a 1, mentre esulta l’Oratorio di Figino che batte 3 a 1 il Monguzzo.