Calcio: i risultati di tutte le categorie in cui sono impegnate le squadre comasche.

Eccellenza

Nel Girone A il Mariano Cacio sconfitto per 3 a 0 dal Varese Calcio. Fenegrò vince invece 2 a 0 contro Sestese Calcio. Mentre nel Girone B si è giocato il derby Arcellasco Pontelambrese , terminato in pareggio per 1 a 1.

Promozione

Nel Girone A la Guanzatese pareggia per 2 a 2 contro il Muggiò. Nel Girone B l’AltaBrianza vince per 3 reti a 1 contro il Di Po Vimercatese.

Prima Categoria

Nel Girone B vittoria per 1 a 0 del Lomazzo contro il Senago Calcio. Castello Città di Cantù vince per ben 4 reti a 0 contro Faloppiese Ronago. Cantù Sanpaolo vince 2 a 1 contro Lariointelvi mentre il Cabiate pareggia 1 a 1 contro Di Nova. Monnet Xenia vince per 3 goal a 0 contro Desio. Ardita Como pareggia 2 a 2 con il Tavernola e il Rovellasca batte 1 Real San Fermo 2010. Ceriano Laghetto vince 5 a 1 contro FM Portichetto. Nel Girone C Costa Masnaga sconfitto per 3 a 2 dal Chiavennese mentre la Canzese sconfitta 1 a 0 dall’Olympic.

Seconda Categoria

Nel Girone G la Stella Azzurra Arosio perde 2 a 1 contro Montesolaro. Cascinamatese batte 3 a 2 il Calcio Cermenate e la Cdg Veniamo batte l’Oratorio Merone (3 a 1). Don Bosco domina 3 reti a 2 la Rovellese, stesso risultato a favore del Lambrugo Calcio contro il Cesano Maderno. Novedrate sconfitta da Molinello (2 a 3) e la Salus et virtus sovrasta l’Albavilla di ben 5 reti a 0.

Per il Girone H con l’Albate Calcio vince 2 a 1 contro l’Aurora. Il Cavallasca perde 2 a 0 contro Andratese. Ardisci e Spera batte per 4 reti a 1 il Maslianico, stesso risultato a favore della Bellagina contro Itala (4 a 1). Cassina Rizzardi si impone per 5 a 2 su Vasca 1986 mentre il Bulgaro vince 1 a 0 contro Hf calcio. Lezzeno batte 1 a 0 Serenza e Villaguardia batte 1 a zero la Valsoldese.

Terza Categoria

Nel Girone A Cdg Erbabatte 2 a 0 Concagagnese; Pro Olgiate perde di 3 a 0 contro Casnatese così come la Sportiva Olympic, battuta di ben 3 reti dal Fino Mornasco. Astro contro San Michele termina 1 a 2.

Nel Girone B invece Lario batte Azzurra 1 a 0; Mozzate Giovanile vince 2 a 0 contro CM 2004. Carugo Academy contro Misinto 1971 asd termina 1 a 3. L’Uggiatese calcio si impone sull’Oratorio Figino per 4 reti a 1.