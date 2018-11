Calcio, partite in corso nelle varie categorie in cui sono impegnate le squadre del nostro territorio.

Calcio, risultati finali

In Eccellenza, girone A: Mariano vittorioso 2-1 in trasferta contro l’Ardor Lazzate. Fenegrò sconfitto in casa 2 -1 in casa dalla Varesina. Nel girone B tre punti per la Pontelambrese, 2 a 0 sul Mapello.

In Promozione, girone A: Guanzatese sconfitta 2-1 nell’impegno in trasferta col Morazzone. Girone B: Altabrianza Tavernerio 3-2 con l’Aurora Calcio, bottino pieno per il Menaggio grazie al 2-0 sul Biassono.

Prima categoria: girone B: Esperia Lomazzo e Castello chiudono sull’1-1, Faloppiese Ronago sconfitta in casa 0-1 dall’Ardita Como, Lariointelvi sconfitta 0 -3 col Rovellasca, Tavernola rimonta e vince 3- 2 col Senago Calcio, Real San Fermo 1-1 nella gara esterna con la Polisportiva Di Nova, Portichetto perde 0-4 contro il Cabiate, Monnet Xenia e Cantù San Paolo impattano 2 – 2. Girone C, Giovanile Canzese in parità (1 a 1) con Olimpiagrenta.

Seconda categoria: nel girone G, Cdg Veniamo vittorioso 3 a 1 sul Lambrigo calcio, Cascinamatese corsara 1 a 0 a Cesano Maderno, Novedrate 3 a 0 a Montesolaro, Salus Turate vittoriosa 2-6 con l’Oratorio Merone, Rovellese prende i tre punti (1-0) con la Stella Azzurra, Virtus Calcio Cermenate sconfitta 1 -2 dalla Gerenzanese.

Nel girone H, Albate Calcio 4-3 sull’Andratese, Aurora sconfitta 1-3 dall’Ardisci e Spera, sconfitta casalinga del Cavallasca con l’HF Calcio 0-1, l’Itala vince 1-0 il big mathc col Bulgaro, Cassina Rizzardi corsara 2 a 0 a Lezzeno, Bellagina prende i tre punti a Maslianico (1-3), Serenza Carroccio 3 a 0 in trasferta sulla Valsoldese, Vasca 1-0 sul Villa Guardia.

Terza categoria: nel girone A Astro vince 2 – 1 a Fino Mornasco, Cdg Erba corsara 2 – 1 con l’Assese 2018, Casnatese e Porlezzese 3-3, Concagnese vittoriosa 2-0 sul Sagnino, Libertas San Bartolomeo travolgente sulla Pro Olgiate 7-1, San Michele e Cacciatori delle Alpi ancora in campo sullo 0 a 0. Nel girone B, a valanga l’Uggiatese 7- 1 sul Misinto, Grs Robur vince 3 a 1 contro Carugo Academy, Inverigo e Cm 2004 0 a 0, Lario 3-0 sul Monguzzo.