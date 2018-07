I ragazzi del campus di pallavolo hanno avuto come docente l’allenatore Javier Kantor.

Campus di pallavolo per i ragazzi di Bellagio

Grande emozione per i ragazzi della società di volley Polisportiva Bellagio: i piccoli atleti sono stati infatti protagonisti di un campus di pallavolo tenuto dall’allenatore di fama internazionale Javier Kantor. Il coach argentino ha messo la propria esperienza al servizio di 22 giovani pallavolisti, nati dal 2010 al 2006, che per una settimana hanno vissuto la bellezza della pallavolo sulle orme di un grande allenatore. Tanto divertimento e allegria per i piccoli atleti, che hanno avuto la fortuna di affrontare la bella avventura sportiva insieme a Kantor.

La Polisportiva Bellagio insieme a un allenatore di fama internazionale

“Siamo soddisfatti di aver avuto Javier Kantor qui con noi, è stato un grande onore e anche i ragazzi erano molto felici” commenta Roberto Parodi, allenatore della società di pallavolo Polisportiva Bellagio. Il curriculum di Javier Kantor è, infatti, ricco di esperienze in Argentina ma soprattutto in Italia.

Javier Kantor esordisce come Assistente tecnico della Nazionale Maschile Juniores Argentina, partecipando ai Giochi “Cruz del Sur” a Rosario, in Argentina. In Italia ottiene importanti titoli, allenando squadre di Serie B e Serie A2 maschili e femminili. Tra i risultati ottenuti a livello regionale e nazionale: il primo posto nel Campionato di serie B femminile a Francavilla nel 1984, il secondo posto nel Campionato italiano di Junior League Maschile a Parma nel 1993, il primo posto nel Campionato Maschile B1 e promozione in A2 a Cutrofiano (Lecce) nel 1999 – anno in cui ha portato la squadra leccese a essere campione di Coppa Italia nella Final Four a Torino. Nel 2001 porta al quarto posto del Campionato A2 la squadra femminile di Firenze, che nel 2002 ha ottenuto la promozione in A1 sempre sotto la sua guida tecnica. Dal 1989 è inoltre relatore nei corsi per allievi allenatori e allenatori di primo grado, organizzati dai comitati provinciali FIPAV di Siena, Piacenza, Firenze, Catania e Caltanissetta.