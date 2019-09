I ciclisti che parteciperanno alla Gran Fondo “Il Lombardia” arriveranno da tutto il mondo. Richieste di iscrizione sono giunte persino dall’Australia. Si prepara a essere un successo dunque la nuova edizione dell’evento ciclistico in programma per domenica 13 ottobre. Ad oggi sono quasi duemila gli iscritti, ma il numero crescerà sicuramente nei prossimi giorni.

Il Lombardia accoglierà oltre 2000 ciclisti

Cantù infatti ancora una volta non sarà solo la città della pallacanestro. Svolgerà un ruolo fondamentale nell’edizione di quest’anno della corsa ciclistica, dal momento che la manifestazione partirà e arriverà qui. Un’occasione unica, come ha avuto modo di specificare il primo cittadino Alice Galbiati.

La partenza della gara è prevista per le 7.30 da corso Europa, in corrispondenza del parcheggio delle piscine, mentre l’arrivo sarà in piazza Garibaldi. La gara dovrebbe concludersi nella fascia oraria compresa tra le 10.35 e le 14.30.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 21 settembre in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui