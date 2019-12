Carlo Recalcati un premio alla carriera.

Carlo Recalcati l’ex ct azzurro ha detto: “E’ un privilegio e un onore”

Quella di lunedì scorso è stata una giornata davvero speciale per Carlo recalcati, ex ct della nazionale italiana di basket ma anche personaggio storico per il basket canturino prima come giocatore e poi come allenatore. Il Charlie infatti è stato insignito, insieme altri undici allenatori, a Roma, nella palestra monumentale della palestra Foro Italico, con la Palma d’Oro del CONI, la massima onorificenza al merito tecnico.

Il commento di Recalcati dopo il premio

“E’ stata una magnifica giornata di sport, dedicata ai suoi protagonisti- ha affermato Carlo Recalcati – È un privilegio e un vero onore ricevere la Palma d’Oro, soprattutto per il contesto polisportivo in cui è avvenuto. Ringrazio il CONI per l’onorificenza e la FIP per avermi permesso di allenare le squadre Nazionali e di competere a così alti livelli”.

La dedica speciale del Charlie

“Dedico la Palma d’Oro alla mia famiglia e ai giocatori, agli staff e ai dirigenti che negli anni hanno collaborato con me”. Da ricordare che oltre a Carlo Recalcati anche Sergio Scariolo, capo allenatore della Nazionale spagnola e assistente dei Toronto Raptors, è insignito per il 2019 con la Palma d’Oro del CONI. Per gli impegni con la NBA non ha potuto essere presente e ritirare l’onorificenza a Roma.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU