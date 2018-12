Comense Scherma evento prestigioso nel weekend a Monguzzo.

Comense Scherma la manifestazione giovanile prime lame vedrà in pedana oltre 200 ragazzi

La società Comense Scherma scende in campo o meglio in pedana, organizzando in questo weekend uno degli aventi più attesi per i giovani moschettieri non solo della nostra provincia. Sabato 8 e domenica dicembre infatti il club nerostellato presenterà presso il centro sportivo di via Giovanni XXIII a Monguzzo il 12° Trofeo Pietro Ferrante (in memoria del giovane atleta nerostellato scomparso nel 1999) manifestazione promozionale non competitiva prima lame a squadre di Fioretto che vedrà in gara oltre 200 atleti di ogni categoria maschile e femminile. Una competizione “open”, aperta a tutte le categorie in gara dalle ore 9. In pedana per il 12° Trofeo Pietro Ferrante Open Spada maschile e femminile, Open Fioretto Maschile e femminile, SPG Fioretto maschile e femminile. In palio anche il 2° Trofei Monguzzo con SP Paralimpica a Coppie, SPM e SPF Master. Inoltre nella giornata di sabato 8 alle ore 15.30 ci sarà un’esibizione degli atleti che tirano di scherma e si esercitano proprio a Monguzzo. Le iscrizioni al Trofeo sono aperte fino a domani venerdì 7 dicembre alle ore 20. Gli interessati possono iscriversi via email a scherma@comensescherma.it

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU