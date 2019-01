Per il Como 2000 si è chiuso il girone d’andata in C femminile.

Como 2000: le lariane hanno battuto in casa il Vicenza

Il Como 2000 si rialza e chiude in bellezza il girone d’andata del campionato di serie C femminile. Dopo un momento non positivo la squadra di mr Giuseppe Gerosa ieri, 20 gennaio, al Lambrone di Erba è tornata alla vittoria nell’11° turno d’andata battendo il Vicenza di misura grazie alla rete di Giulia Brazzarola alla fine del primo tempo e virando così a quota 15 punti. Domenica 27 gennaio le lariane torneranno in campo per aprire il ritorno ospiti del Brixen che all’andata sbancò il Lambrone per 1-0.

Il tabellino di FCF COMO 2000 – VICENZA 1-0

Marcatrici: 45° p.t. Brazzarola

COMO: Pini, Maschio, Sessa, Nascamani, Viganò, Cascarano, Brazzarola (al 35′ s.t. Morosi), Badiali (al 42′ Magatti), Scarpelli, Mammoliti, Ambrosetti. A disposizione. Volpi, Presutti, Meraviglia, Roventi, Ostini, Boldini, Catelli. All. Gerosa

VICENZA: Dalla Via, Balestro (al 35′ s.t. Lazzari), Broccoli, Dal Bianco, Fortuna, Maddalena (al 7′ s.t. Frighetto), Missiaggia, Pegoraro, Perobello, Stocchero (al 11′ s.t. Pomi),Rigon. All. Dori Christian

Arbitro: Iannuzzi di Firenze

Risultati dell’11° turno andata

Domenica 20 gennaio: Como-Vicenza 1-0, Atletico Oristano-Osio 1-4, Brixen-Unterland Damen 2-4, Padova-Venezia 1-1, Riozzese-Fiammamonza 2-0, Trento-Vittorio Veneto 0-1.

Classifica girone B

Vittorio Veneto 31; Riozzese 27; Osio 20; Trento 18; Venezia 17; Brixen, Unterland Damen 16; Como 15; Padova 10; Vicenza 9; FiammaMonza 8; Atletico Oristano 3.

Programma del 1° turno di ritorno

Domenica 27 gennaio ore 14.30: Atletico Oristano-Monza, Brixen-Como, Padova-Unterland Damen, Riozzese-Vicenza, Trento-Osio, Venezia-Vittorio Veneto.

