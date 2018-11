Como 2000 dopo il 6° turno C Femminile.

Como 2000 in rimonta le lariane vincono 1-2 con Badiali e Mammoliti

Grande successo in rimonta e al fotofinish del Como 2000 nel 6° turno del campionato di serie C femminile. La squadra azzurra di mr Giuseppe Gerosa ha saputo rimontare lo svantaggio a Padova e portare a casa i 3 punti proprio nei minuti finali con l’uno due firmato dalle due Francesche Badiali e Mammoliti. Sotto 1-0, le comasche hanno raggiunto il pareggio al 25′ della ripresa con Badiali per poi coronare la rimonta grazie alla segnatura all’ultimo minuto di Mammoliti. Con questo successo Como sale a quota 9 punti in classifica al quinto posto solitario e domenica prossima tornerà in campo al Lambrone di Erba per ospitare la seconda forza del girone B il Vittorio Veneto.

Risultati del 6° turno girone B

Atletico Oristano-Trento 1-4, FiammaMonza-Vicenza 1-1, Padova-Como 1-2, Vittorio Vneeto-Unterland Damen 2-0, Riozzese-Brixen 1-0, Venezia Femminile-Osio Femminile 1-0.

Classifica girone B

Riozzese 18; Vittorio Veneto 15; Trento 12; Osio Femminile 10; Como 9; Brixen 8; Unterland Damen, Venezia Femminile 7; Padova 6; FiammaMonza 5; Vicenza 2; Atletico Oristano 1.

Programma del 7° turno girone B

Domenica 2 dicembre ore 14.30: Como-Vittorio Veneto, Riozzese-Padova, Trento-Venezia, Vicenza-Atletico Oristano, Osio Femminile-Unterland Damen.

Anna Catelli convocata in azzurro

Ad avvalorare questo bel momento in casa della Como 2000 è arrivata anche la convocazione in nazionale della giovane Anna Catelli con l’Italia Under17 per il raduno a Coverciano da sabato 1 al 6 dicembre.

