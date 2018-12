Como 2000 dopo 8° turno C femminile.

Como 2000 la doppietta di Badiali lancia le lariane

Torna in campo la serie C femminile torna al successo la Como 2000 che nel derby lombardo dell’8° turno d’andata è andata a vincere domenica scorsa sul campo di Monza per 2-0. Un successo maturato nella ripresa grazie alla doppietta di Badiali al 25’e 43′ che ha così regalato i 3 punti al team di mr Giuseppe Gerosa. Como che tornerà in campo per il turno prenatalizio domenica 23 dicembre al Lambrone di Erba dove ospiterà l’Unterland Damen (ore 14.30).

Risultati dell’8° turno d’andata girone B

Fiammamonza-Como 0-2, Padova-Trento 1-2, Vittorio Veneto-Osio femminile 3-2, Unterland Damen-Vicenza 1-2, Venezia-Brixen 1-0, Oristano-Riozzese in attesa del giudice sportivo.

Classifica girone B

Vittorio Veneto, Riozzese 21; Trento 15; Venezia, Brixen, Osio 13; Como 12; Vicenza 8; Unterland Damen 7; Padova 6; Fiammamonza 5; Atletico Oristano 0.

Programma del 9° turno andata

Domenica 23 dicembre ore 14.30: Como-Unterland Damen, Brixen-Vittorio Veneto, Padova-Oristano, Riozzese-Venezia, Trento-Fiammmonza, Osio-Vicenza.

