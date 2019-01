Como 2000 verso il 10° turno del campionato di C femminile.

Como 2000 Anna Catelli convocata con l’Italia Under17

Dopo la unga sosta natalizia il Como 2000 è pronto a tornare in campo per giocare il 10° turno d’andata del campionato di serie C femminile. Le azzurre di mister Giuseppe Gerosa domenica 13 saranno ospiti della Voluntas Osio Femminile battuta recentemente negli ottavi di finale di Coppa Italia di categoria ai rigori. Obiettivo riscattare l’ultima sconfitta casalinga subita a fine 2018 contro l’Unterland Damen. Intanto la giovane azzurra Anna Catelli è stata convocata in nazionale Under 17 dal 13 al 19 gennaio per l’amichevole Italia-Norvegia.

Programma del 10° turno andata girone B

Domenica 13 gennaio 2019 ore 14.30: FiammaMonza-Padova, Vittorio Veneto-Riozzese, Unterland Damen-Trento, Venezia-Oristano, Vicenza-Brixen, Voluntas Osio Femminile-Como.

Classifica girone B

Vittorio Veneto 24; Riozzese 23; Trento 18; Osio 14; Venezia, Brixen 13; Como 12; Unterland Damen 10; Vicenza 9; Padova 6; FiammaMonza 5; Atletico Oristano 3.

Coppa Italia di C: ecco i quarti di finale

Definito il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia di serie C femminile che si giocheranno il 23 febbraio e il 13 marzo. Il Como 2000 sfiderà la Riozzese attuale seconda forza del campionato. Queste tutte le sfide: Riozzese-Como, Campomorone Lady-Vittorio Veneto, Perugia Calcio-San Marino Academy, Salento Women-Napoli Femminile.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU