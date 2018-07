Como 2000 terza giornata della San Marino Cup.

Como 2000 oggi in campo sia le Giovanissime che la Primavera per la semifinale

Terza giornata amara per il Como 2000 alla San Marino Cup 2018, il grande torneo di calcio internazionale incorso di svolgimento sulla riviera adriatica. Ieri infatti si è giocato il 3° turno sia nel torneo Primavera che in quello Giovanissime e la società lariana ha rimediato due sconfitte di misura entrambe contro formazioni americane.

Primavera ko di misura e 2° posto

Dopo due vittorie di fila la Primavera del Como 2000 ieri si è fermata perdendo lo scontro diretto del girone A che valeva il primato contro l’ALL Pro per 1-2. Così l’altra sfida del girone Milton Magic-Imolese 3-1. Oggi si apre la seconda fase: in mattinata i quarti di finale Como 2000-Riccione e nel pomeriggio le semifinali. Domani il 13, le finali.

Classifica del girone A

All Pro 9; Como 2000 6; Milton Magic 3; Imolese 0.

Giovanissime ancora beffate nel finale

Terza partita eliminatori e ancora una beffa per le Giovanissime 2004/05 del Como 2008 che ieri sono battute dalla capolista del girone B le americane del TSF Academy per 1-0. Questi gli altri risultati di ieri del girone B: TSF Academy-XL National 2-0, Real Meda-National 1-0. Oggi 4° e ultimo turno eliminatorio alle ore 14 con le lariane che sfideranno il Real Meda per definire la loro posizione finale nel girone. Domani 13 tutte le finali.

Classifica girone B

TSF Academy 10: AIK F04 6; ; XL National, Real Meda 3; Como 1.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU