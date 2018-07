Como 2000 tornei internazionali estivi.

Como 2000 ottimo esordio della Primavera

Non è ancora tempo di vacanze per le giovani atlete dell’FCF Como 2000. Il club lariano infatti sta partecipando anche quest’anno all’edizione 2018 della San Marino Cup prestigiosa competizione internazionale che richiama squadre da tutto il mondo. Un’occasione per le formazioni Primavera (2001-02-03) e Giovanissime (204/05) del Como 2000 per tenersi in forma, migliorarsi e divertirsi a due passi dal mare conoscendo nuove realtà internazionali. Ieri sera si è svolta a Riccione la cerimonia d’inaugurazione della San Marino Cup 2018 mentre nel pomeriggio sono andate in scena le prime gare.

Primavera: subito poker

Ottimo esordio per la Primavera del Como 2000 che ha battuto nel match d’esodio nel girone A l’Imolese per 4-0. Nell’altra sfida del girone Milton Magic-All Pro CMU 1-2.

Oggi il Como alle 14.30 sfiderà il Milton Magic mentre domani affronterà alle 11 l’All Pro. Giovedì 12 i quarti di finale e semifinali. Il 13 luglio le finali.

Classifica del girone A

Como 2000, All Pro 3; Milton Magic , Imolese 0.

Giovanissime: ko di misura

Esordio poco fortunate per le baby 2004/05 del Como 200 che ieri nel match d’esordio sono state battute dall’AL Nationl per 1-0. Nell’altra sfida del girone B AIK-TSF Academy 0-0. Oggi alle 16 le lariane sfideranno l’AIK poi domani ore 14.30 il TSF Academy quindi il 12 ultima partita del girone contro il Real Meda alle ore 14. Il 13 tutte le finali.

Classifica girone B

AL National 3; AIK, TSF Academy 1, Real Meda, Como 0.

