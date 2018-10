Como 2000 1° turno campionato serie C.

Como 2000 lariane battute al Lambrone per 1-0 dal Brixen

Non è iniziato nel migliore dei codi il nuovo campionato di serie C femminile per il Como 2000. La squadra lariana allenata da mr Giuseppe Gerosa domenica si è dovuta arrendere sul campo amico del Lambrone di Erba di stretta misura per 0-1 al Brixen Obi. Un ko amaro che le lariane cercheranno di riscattare nella prima trasferta stagionale in programma nel weekend prossimo in Sardegna sul campo dell’Atletico Oristano ko al’esordio contro il Fiammamonza per 6-1.

Risultati 1* turno

Como-Brixen Obi 0-1, Fiammamonza-Atletico Oristano 6-1, Vittorio Veneto-Venezia Femminile 1-0, Underland Damen-Padova 3-4, Vicenza-Riozzese 0-3, Osio Femminile-Trento 1-0.

Classifica girone B

Fiammamonza, Riozzese, Padova, Brixen Obi, Vittorio Veneto, Osio Femminile 3; Como, Unterland Damen, Trento, Vicenza, Venezia Femminile, Atletico Oristano 0.

Programma del 2° turno

Domenica 21 ore 14.30. Atletico Oristano-Como, Brixen -Osio Femminile Padova-Vittorio Veneto, Riozzese-Underland Damen, Trento-Vicenza, Venezia Femminile-Fiammamonza.

