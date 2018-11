Como 2000 dopo il 7° turno andata.

Como 2000 le lariane stendono il Football Milan Ladies per 0-2

Seconda trasferta consecutiva e seconda vittoria preziosa per la squadra Giovanissime del Como 2000 che è andata a sbancare il campo del Football Milan Ladies per 2-0.

Dopo aver chiuso in parità a reti bianche il primo tempo, le lariane di mr Mascherpa hanno preso in mano la gara nel ripresa ma solo nel finale sono riuscite a sbloccare il risultato con un bel colpo di testa di Galli a cui è seguito il raddoppio di Sironi. Il Como 2000 tornerà in campo domenica 11 in casa dove ospiterà il temibile Tabiago (ore 10)

Il tabellino di Football Milan Ladies-Como 0-2

Marcatrici Como: Galli e Sironi

Como 2000: Sofia Annoni, Sara Giró, Gloria Gaffuri, Giada Di Palma, Chiara Bianchi, Elena Sciascia, Erika Pedron, Elena Cimino, Alice Sironi. A disposizione: Galli Federica, Elisa Arrigoni, Giulia Dell’Oro, Francesca Colonna, Shcherbaniuk Katia

Milan Ladies: Viola Donati, Anna Motto, Emma Raina, Eleonora Veneziani, Aurora De Cesare, Lucrezia Penna, Giulia Tanga, Arianna Macchia, Sara Melioli.

Risultati del 7° turno andata

Football Milan Ladies -Como 0-2, Real Meda-Dreamers 8-1, Inter-Fiammamonza 4-1, Tabiago-Milan rinviata, Pro Sesto-Azalee 1-2, Classifica girone A

Inter 19; Milan, Como 15; Tabiago, Real Meda 13; Football Milan Ladies, Azalee 8; Dreamers 4; Fiammamonza 3; Pro Sesto 0.

Programma dell’8° turno

Sabato 10 Football Ladies-Fiammamonza; domenica 11 ore 10 Como-Tabiago, Azalee-Real Meda, Milan-Pro Sesto, Dreamers-Inter

