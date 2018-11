Como 2000 dopo il 3° turno serie C femminile.

Como 2000 lariane battute 0-1 dalla capolista Riozzese

Amaro ritorno in campo per la Como 2000 di serie C femminile. Il team diretto da mister Giuseppe Gerosa ieri si è dovuto arrendere al Lambrone di Erba, battuto di misura dalla neo capolista del girone B la Riozzese. E pensare che nel primo tempo sono state le azzurre le più pericolose sfiorando il goal con Cascarano e poi Catelli che hanno colpito la traversa. Chiuso il primo tempo sullo 0-0 le ospiti sono riuscite a passare in vantaggio ad inizio ripersa grazie al tap in vincente di Oleotti che ha trafitto Pini. Como poi non è stato capace di reagire e pervenire al pareggio incassando così una sconfitta amara. Le azzurre torneranno in campo domenica 11 novembre ospiti del Trento.

Il tabellino di FCF COMO 2000 – ASD RIOZZESE 0-1

Marcatrici: 8° s.t. Oleotti

FCF COMO 2000: Pini, Maschio, Nascamani, Viganò, Cascarano, Morosi (33° s.t. Brazzarola), Badiali, Catelli, Fenaroli, Mammoliti, Ambrosetti.

A disposizione: Volpi, Scarpelli, , Presutti, Meraviglia, Roventi, Ostini, Franchetto, Magatti. All. Gerosa.

ASD RIOZZESE: Selmi, Straniero, Pedretti, Galbiati, Callovini, Postiglioni, Dossi (17° s.t. Menozzi), Grumelli, Oleotti (38° s.t. Liuzzi), Edoci, Redolfi (38° s.t. Spinelli). All. Saltiero

Arb Barmasse Christophe di Aosta

I risultati del 3° turno girone B

Brixen-Trento 1-2,m Como-Riozzese 0-1, Vittorio Veneto-Atletico Oristano rinviata, Unterland Damen-Fiammamonza 2-2, Vicenza-Venezia 0-0, Voluntas Osio-Padova 23-1.

Classifica girone B

Riozzese 9; Voluntas Osio 7; Vittorio Veneto, Trento 6; Brixen, Fiammamonza 4; Como, Padova 3; Vicenza , Unterland Damen !; Atletico Oristano 0.

Il programma del 4° turno girone B

Domenica 11 novembre ore 14.30: Oristano-Brixen, Fiammamonza-Vittorio Veneto, Padova-Vicenza, Riozzese-Voluntas Osio, Trento-Como, Venezia-Unterland Damen.

