Como 2000 ultimi risultati del settore Giovanile.

Como 2000 Giovanissime battute di misura dal Milan

In campo non solo la prima squadra del Como 2000 nel fine settimana ma anche le squadre giovanili. Bene le Juniores che hanno vinto a Monza per 2-0, mentre in casa domenica le Giovanissime azzurre sono state battute dal Milan per 1-2

Juniores: colpo esterno a Monza

Bel colpo della squadra Juniores del Como 2000 che al Sada di Monza si è imposta per 2-0 grazie ala doppietta di Alessia Ienna. Ora la squadra di mr Stefano Cincotta tornerà in campo sabato prossimo. Dopo due trasferte consecutive, la Juniores tornerà a giocare in casa sul sintetico del Lambrone di Erba dove per il 6° turno del girone di andata ospiterà le bresciane del “Mario Bettinzoli”

Il tabellino di Fiamma Monza – Como 2000 0:2

Marcatrici: 30′ , 43′ Alessia Ienna

Giovanissime: ko interno con il Milan

Niente da fare per le baby Giovanissime del Como 2000 battute domenica a domicilio dal quotato Milan. La sfida tra seconde in classifica del girone è andata in scena in mattinata al centro sportivo Lambrone di Erba dove le rossonere sono passate in vantaggio nel primo tempo e hanno poi raddoppiato nelle ripresa. Inutile la rete di Galli che ha accorciato le distanze ma non evitato il ko casalingo. Le Giovanissime lariane torneranno in campo domenica 28 ottobre ospiti a Monza

Il tabellino di Como 2000-Milan: 1-2

COMO: Annoni, Arrigoni, Bargna, Bianchi, Cimino, Colonna, Dell’Oro, Di Palma, Gaffuri, Galli, Ghezzi, Girò, Pedron, Shcherbaniuk, Sironi.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU