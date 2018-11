Como 2000 dopo 4° turno in serie C femminile.

Como 2000 nuovo stop per le lariane battute di misura 2-1

Terza sconfitta nel campionato di serie C femminile per il Como 2000 battuto ieri sul campo del Trento per 2-1. Ancora uno stop di misura per il team lariano allenato da mr Giusppe Gerosa che ora è scivolato al terzultimo posto del girone B. Dopo aver chiuso in parità sullo 0-0 il primo tempo le lariane hanno subito il micidiale uno due delle trentine con Daprà e Tonelli poi nulla è servita la rete di Giulia Brazzarola che non ha evitato la sconfitta. Como 2000 che cercherà il riscatto domenica prossima sul terreno amico del Lambrone di Erba dove ospiterà il Venezia Femminile (ore 14.30) avanti in classifica di una sola lunghezza.

I risultati del 4° turno girone B

Atletico Oristano-Brixen 1-1, Fiammamonza-Vittorio Veneto 0-3, Padova-Vicenza 2-0; Riozzese-Osio Femminile 2-1, Trento-Como 2-1, Venezia-Unterland Damen 1-2.

Classifica girone B

Riozzese 12; Vittorio Veneto, Trento 9; Osio Femminile 7; Padova 6; Brixen 5; Unterland Damen, Venezia Femminile , Fiammamonza 4; Como 3; Vicenza, Oristano 1.

Programma del 5° turno d’andata

Domenica 18 novembre ore 14.30: Como-Venezia Femminile, Brixen Padova, Trento-Riozzese, Unterland Damen-Atletico Oristano; Vicenza-Vittorio Veneto; Osio Femminile-Fiammamonza.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU