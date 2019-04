Como 2000 torneo femminile Juniores.

Como 2000 le partite oggi e il 1 maggio con sei squadre in campo

Torna in campo la squadra Juniores femminile del Como 2000 che è stata invitata a partecipare al 4° Torneo Women’s Cup AC Cinisellese ASD organizzato dal club Milan Ladies. In campo oltre alla squadra locale U19 e al team comasco anche, Orobica Calcio Bergamo u19, Azalee Calcio Femminile juniores, S.C. Juvenilia Fiammamonza juniores e ASD Riozzese juniores divise in due gironi. Como è inserita nel girone B con Riozzese e Azalee che sfiderà nel pomeriggio di oggi alle ore 17 e alle ore 18. Mercoledì 1 maggio tutte le finali sempre preso il campo sportivo di via dei Lavoratori a Cinisello Balsamo.

Il programma delle partite

Giovedì 25 aprile 2019

Girone A

Gara 1: Fiammamonza – Milan Ladies ore 10,30

Gara 2: perdente gara 1 – Orobica ore 11,30

Gara 3: vincente gara 1 – Orobica ore 12,30

Girone B

Gara 1: Riozzese – Azalee ore 16,00

Gara 2: perdente gara 1 – Como 2000 ore 17,00

Gara 3: vincente gara 1 – Como 2000 ore 18,00

Mercoledì 1 maggio 2019

Finale 3/4 posto: 2° classificata Girone A – 2° classificata Girone B

Finale 1/2 posto: 1° classificata Girone A – 1° classificata Girone B

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU