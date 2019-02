Como 2000: il punto dopo il 2° turno di ritorno serie C femminile.

Como 2000 la squadra di mr Gerosa ha vinto al Lambrone per 6-0

Missione compiuta dal Como 2000 che nel 2° turno di ritorno del campionato di serie C femminile sfrutta a dovere il fattore campo e conferma il pronostico demolendo il fanalino di coda Atletico Oristano per 6-0. Ieri, domenica 3 febbraio, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 1-0 le lariane si sono scatenate nelle ripresa trascinate dalla tripletta di Ambrosetti, la doppietta di Mammoliti e al gol di Cascarano. Comasche che torneranno in campo domenica 10 febbraio ospito della seconda in classifica la Riozzese che all’andata sbancò il Lambrone di Erba per 0-1

Il tabellino di FCF COMO 2000 – ATLETICO ORISTANO 6-0

Marcatrici: 45′ p.t. e 18′ s.t. Mammoliti, 4′, 34′ e 45′ s.t. Ambrosetti, 20′ s.t. Cascarano

COMO: 1 Pini (29′ s.t. 12 Presutti), 5 Nascamani, 6 Viganò, 7 Cascarano, 8 Morosi (11′ s.t. 11 Catelli), 9 Brazzarola (39′ s.t. 16 Ostini), 10 Badiali (29′ s.t. 14 Roventi), 13 Meraviglia, 15 Fenaroli, 17 Mammoliti (29′ s.t.4 Magari), 18 Ambrosetti.

A dispsosizione: 2 Volpi, 3 Scarpelli,19 Sessa, 20 Sampietro. All. G. Gerosa

ATLETICO ORISTANO: 12 Patta, 88 Scalas (26′ 6 Mattana), 27 Barrocu, 10 Catte, 5 Marcangeli, 11 Maver (35′ s.t 29 Cadoni) 95 Grassino, 8 Tonon, 4 Loddi, 9 Deriu (22′ s.t. 13 Madam), 3 Meloni. All. L. Suella

Risultati del 13° turno girone B

Como-Atletico Oristano 6-0, Fiammamonza-Venezia rinviata, Vittorio Veneto-Padova 1-1, Unterland Damen-Riozzese rinviata, Vicenza-Trento 2-4, Osio-Brixen 0-0.

Classifica girone B

Vittorio Veneto 32; Riozzese 31; Osio, Trento 22; Venezia 20; Unterland Damen, Como 19; Brixen 18; FiammaMonza, Padova 11; Vicenza 9; Oristano 3.

Programma del 14° turno girone B

Domenica 10 febbraio: Oristano-Vittorio Veneto, Fiammamonza-Unterland Damen, Padova-Osio, Riozzese-Como, Trento-Brixen, Venezia-Vicenza.

