Como 2000 dopo il 10° turno Juniores femminile.

Como 2000 al Lambrone 1-1 con il Meda

Buon pareggio per la squadra Juniores del Como 2000 nel 10° turno del campionato lombardo. Il team comasco diretto da Stefano Cincotta ha pareggiato per 1-1 il big match contro la capolista Real Meda rimontano lo svantaggio del primo tempo con la rete su rigore siglata da Arianna Spagna al 75′ della ripresa. Questo il commento dopo la gara del vice allenatore lariano Giulia Talarico: “Abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con qualunque squadra del campionato e di meritarci la nostra posizione nella parte alta della classifica. Anzi, questo terzo posto ci sta stretto, ma la strada è ancora lunga e non ho dubbi sul fatto che, se continuiamo così, a maggio la classifica sarà diversa. Sono orgogliosa delle ragazze, hanno fatto anche più di quello che io e mr Cincotta abbiamo chiesto loro per tutta la settimana, si meritano tantissimo!”. Le Juniores torneranno in campo sabato 1 dicembre per l’ultimo turno del girone d’andata ospiti dl fanalino di coda Basiglio Milanotre.

Il tabellino di Como 2000-Real Meda 1-1

Marcatrici: Porro (R); Arianna Spagna (co su rigore)

Como 2000: Colombo, Benecchi B, Meroni, Benecchi A., Carnovali, Sampietro , Ienna (Gilardoni), Spagna, Bruno (Di Iorio), Valli (Michieletto), Boldini. A disp. Casartelli, Castelletti, Scarpelli. All. Stefano Cincotta e Giulia Talarico.

Real Meda: Colombo, Uboldi, Cappelletti, Borin, Gastaldo, Gatti, Bisceglie, Porro, Lafiosca, Marelli, Anastasio. A disp. Mandorino, Piolanti, Rocco, Forbicini. All.Marelli

Risultati del 10° turno girone A

Como-Real Meda 1-1, Città di Opera-3 Team 1-7, Pro Sesto-Riozzese 2-6, Fiammamonza-Feralpisalò 2-1, Mario Bettinzoli-Speranza Agrate 0-2, Azalee Gallarate-Basiglio Milanotre 18-0

Classifica girone A

Azalee 27; Real Meda 26; Como 25; Riozzese 22; Fiammamonza 16; Pro Sesto , 3Team 13; Speranza Agrate 12; Feralpisalò 9; Mario Bettinzoli 7; Città di Opera 4; Basiglio Milanotre 1.

Programma dell’11° turno ultimo andata

Sabato 1 dicembre Milanotre Basiglio -Como (ore 15), Real Merda-Fiammamonza, Speranza Agrate-Pro Sesto, Riozzese-Città di Opera, Feralpisalò-Mario Bettinzoli; 3 Team-Azalee.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU