Como 2000 dopo il penultimo turno di serie C femminile

Como 2000 ieri nell’ultima casalinga per le azzurre 1-1 contro l’Osio

L’ultima casalinga del campionato di serie C femminile ha riservato un pareggio al Como 2000. Un pari beffardo arrivato nei minuti di recupero quello messo a segno dall’Osio che ha rovinato il saluto della squadra di mr Giuseppe Gerosa al Lambrone di Erba. Le azzurre erano passate in vantaggio con Brazzarola nel primo tempo ma come detto sono state raggiunte proprio nel recupero. Peccato perché ora il Como 2000 resta appaiato a quota 27 proprio con la Voluntas Osio quando manca una sola giornata al termine della regular season. Con la salvezza già in cassaforte le lariane concluderanno il 28 aprile ospite del Vicenza già battuto all’andata per 1-0.

Il tabellino di COMO – VOLUNTAS OSIO 1-1

Marcatrici: 31° p.t. Brazzarola, 47° s.t. Alemanni

COMO: Presutti, Maschio, Sessa, Scarpelli, Viganò, Cascarano, Brazzarola, Catelli, Meraviglia, Ostini, Ambrosetti. All. Gerosa. A disposizione: Pini, Volpi, Magatti, Badiali, Roventi, Fenaroli, Mammoliti, Pozzoli, Cappelletti.

VOLUNTAS OSIO: Chiesa, Pagano, Lacchini, Lazzaroni, Volonterio, Devecchi, Pes, Pellegrini, Riva, Alemanni, Troiano.

I risultati del 21° turno penultimo serie C

Trento-Unterland 3-1, Como-Osio 1-1, Atletico Oristano-Venezia 0-6, Riozzese-Vittorio Veneto 2-0; il 20 aprile Brixen-Vicenza, il 24 aprile Padova-Fiammamonza.

Classifica aggiornata

Riozzese* 55; Vittorio Veneto 47; Unterland Damen, Trento 40; Venezia 34; Brixen* 28; Como, Osio 27; Vicenza, Padova* 21; Fiammamonza* 14; Oristano * 0. (* una gara in meno).

Programma dell’ultimo turno stagionale in C

Domenica 28 aprile ore 15: FiammaMonza-Riozzese, Vittorio Veneto-Trento, Unterland Damen-Brixen, Venezia-Padova, Vicenza-Como, Osio-Atletico Oristano.

