Como 2000 chiuso il girone d’andata Juniores femminile

Como 2000 il team di mr Cincotta ha segnato ben 9 reti al fanalino Milanotre

Si è chiuso in bellezza il girone d’andata del campionato Juniores per il Como 2000 che nel weekend ha battuto in trasferta il fanalino di coda Milanotre per ben 9-0. Il team di Mr Stefano Cincotta ha rispettato il pronostico della vigilia regolando le milanesi con la tripletta di Camilla Di Iorio le doppiette di Marianna Bruno e Alessia Ienna oltre alle reti di Arianna Spagna e Valentina Boldini, Adesso la lunga pausa invernale che vedrà le lariane attese da molti impegni per tornare in campo per la prima giornata del girone di ritorno domenica 27 gennaio contro la 3 Team battuta all’andata per 4-0.

Il tabellino di Basiglio Milano3–Como 0-9

Marcatrici Como: Arianna Spagna, Valentina Boldini, Marianna Bruno (2), Alessia Ienna (2) e Camilla Di Iorio (3)

.

I risultati dell’11° turno ultimo andata

Basiglio-Como 0-9, Real Meda-Fiammamonza 2-1, Speranza Agrate-Pro Sesto 1-4, Riozzese-Città di Opera 8-0, Feralpisalò-Mario Bettinzoli 1-1, 3Team-Azalee 0-4

Classifica

Azalee Gallarate 30; Real Meda 29; Como 28; Riozzese 25; Pro Sesto, Fiammamonza 16; 3 Team 13; Speranza Agrate 12; Feralpisalò 10; Mario Bettinzoli 8; Città di Opera 4; Basiglio Milanotre 1.

Programma del prossimo turno 1° di ritorno

Sabato 26 gennaio 2019 Basiglio-Fiammamonza, Real Meda-Mario Bettinzoli, Città di Opera-Azalee, Riozzese-Speranza Agrate; domenica 27 Feralpisalò-Pro Sesto, 3Team-Como.

