Como 2000 dopo il 7° turno C femminile.

Como 2000 lariane sconfitte 0-3 a domicilio

Brusca frenata per il Como 2000 nel campionato di serie C femminile. Il team di mr Giuseppe Gerosa ieri al Lambrone di Erba è stato battuto nel 7° turno del girone d’andata dalla seconda forza del torneo il Vittorio Veneto con un secco 0-3. Ospiti subito in vantaggio con Piai che ha poi chiuso di fatto la contesa segnando la terza rete veneta pochi minuti dopo il raddoppio di De Martin. Nella ripresa le comasche non sono riuscite a reagire e a segnare neanche il goal della bandiera. Ora il campionato si ferma per un turno di sosta e lascia il posto alla Coppa Italia con il Como 2000 che nel fine settimana prossimo ospiterà la Voluntas Osio con il duplice obiettivo di passare il turno e reagire a questo passaggio a vuoto.

Il tabellino di COMO 2000 –PERMAC VITTORIO VENETO 0-3

Marcatrici: 6° p.t e 27° s.t. Piai, 24° p.t. De Martin

FCF COMO 2000:Presutti, Franchetto (38°p.t. Roventi), Volpi, Fenaroli, Nascamani, Viganò, Morosi (4°s.t. Badiali), Sessa (28 s.t. Ostini), Cascarano, Ambrosetti, Brazzarola (4°s.t. Mammoliti). A disposizione .Pini, Scarpelli, Meraviglia, Magatti. All. Gerosa

PERMAC VITTORIO VENETO:1 Reginato, 28Mantoani, 7 De val (21°s.t. 3 Gava), 4 martinelli, 20 Furlan (45 s.t. 33 Tonon), 23 Padovan , 22 Tomasella, 10 Foltran, 11 Zanon (33°s.t. 8 Zanella), 9 Piai, 16 DeMartin (45°s.t. 17 Trevisiol). All. Toffolo

Arb Luigi Locapo di Torino

Risultati del 7° turno andata

Brixen-Fiammamonza 5-0, Como-Vittorio Veneto 0-3, Riozzese-Padova 2-1, Trento-Venezia 1-2, Vicenza-Oristano 3-0, Osio-Unterland Damen 2-0.

Classifica

Riozzese 21; Vittorio Veneto 18; Brixen, Osio 13, Trento 12; Venezia Femminile 10; Como 9; Unterland Damen 7; Padova 6; Vicenza, Fiammamonza 5; Atletico Oristano 0.

Programma dell’8° turno

Domenica 16 dicembre ore 14.30: Oristano-Riozzese, Fiammamonza-Como, Padova-Trento, Vittorio Veneto-Osio, Unterland-Vicenza, Venezia-Brixen

