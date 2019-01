Como 2000 dopo il 10° turno di C femminile

Como 2000 il team lariano apre il 2019 con un brutto ko esterno per 1-4

Inizia con il piede sbagliato il 2019 del Como 2000 nel campionato femminile di serie C. Le azzurre di mr Giuseppe Gerosa domenica 13 sono state travolte sul campo della Voluntas Osio femminile per 4-1. Partita in salita per le lariane che dopo aver chiuso il primo tempo sotto 2-0, hanno accorciato le distanze su rigore trasformato da Elisa Sessa ma poi non sono più riusciate a riaprire la gara incassando anzi altre due reti. Il Como 2000 tornerà in campo domenica 20 gennaio quando al Lambrone di Erba riceverà il Vicenza.

Risultati del 10° turno andata girone B

FiammaMonza-Padova 4-1, Vittorio Veneto-Riozzese 3-3, Unterland Damen-Trento 2-0, Venezia-Oristano 8-0, Vicenza-Brixen 0-1, Voluntas Osio Femminile-Como 4-1.

Classifica girone B

Vittorio Veneto 28; Riozzese 24; Trento 18; Osio 17; Venezia, Brixen 16; Unterland Damen 13; Como 12; Vicenza, Padova 9; FiammaMonza 8; Arletico Oristano 3.

Programma dell’11° turno andata

Domenica 20 gennaio: Como-Vicenza, Oristano-Osio, Brixen-Unterland Damen, Padova-Venezia, Riozzese-FiammaMonza, Trento-Vittorio Veneto.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU