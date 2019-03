Como 2000 dopo il 17° turno Giovanissime femminile.

Como 2000 Tabiago travolto per 4-0 dalle azzurre

Il penultimo turno del campionato Giovanissime ha regalato una bella vittoria esterna al Como 2000. Il team lariano ha infatti inflitto un bel poker sul campo della Femminile Tabiago difendendo di fatto la terza piazza del girone A. Le azzurre comasche torneranno in campo per l’ultimo turno del girone domenica 24 alle ore 10 contro la Pro Sesto ultima in classifica e già battuta largamente all’andata per 12-0.

Risultati del 17° turno girone A

Real Meda-Azalee 2-3, Inter-Dreamers 4-0, Fiammamonza-Milan Ladies 2-1, Tabiago-Como 0-4, Pro Sesto-Milan 0-8.

Classifica girone A

Inter 45; Milan 44; Como 36; Tabiago 30; Real Meda 27; Milan Ladies 20; Azalee 18; Fiammamonza 11; Dreamers 6; Pro Sesto 3.

Programma del 18° e ultimo turno girone A

Sabato 23 marzo Milan Ladies-Tabiago; domenica 24 ore 10 Como-Pro Sesto, Azalee-Inter, Milan-Real Meda, Dreamers-Fiammamonza.

