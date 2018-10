Como 2000 risultati dal settore giovanile.

Como 2000 le lariane battono le Azalee Gallarate per 4-0

Continua la marcia al vertice del girone A lombardo per la squadra Giovanissime del Como 2000. Le azzurrine nel weekend scorso hanno vinto in scioltezza il 4° turno andando a rifilare un poker alle Azalee di Gallarate con le doppiette di Colonna e Dell’Oro. Ora le Giovanissime torneranno in campo domenica 21 alle ore 10 quando ospiteranno la pariclassifica Milan per un big match da non perdere.

Il tabellino di Como 2000-Azalee 4-0

COMO 2000: Annoni, Arrigoni, Bargna, Bianchi, Cimino, Colonna, Dell’Oro, Di Palma, Gaffuri, Galli, Ghezzi, Girò, Sciascia, Shcherbaniuk, Sironi.

Marcatrici: primo tempo Dell’Oro, Colonna; secondo tempo Colonna e Dell’Oro.

Risultati del 4° turno d’andata

Real Meda -Pro Sesto 2-0, Inter-Femminile Tabiago 3-0, Fiammamonza-;Milan 1-5, Azalee-Como 0-4, Dreamers-Football Milan Ladies 1-2.

Classifica girone A

Inter 10; Como, Milan 9; Femminile Tabiago, Football Milan Ladies 7; Real Meda, Azalee Gallarate 4; Fiammamonza 3; Dreamers 1; Pro Sesto 0.

Programma del 5° turno girone A

Sabato 20 Real Meda -Fiammamonza, Football Milan Ladies-Azalee; domenica 21 Como-Milan, Tabiago Femminile-Dreamers, Pro Sesto-Inter.

