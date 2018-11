Como 2000 settore giovanile femminile.

Como 2000 larga vittoria esterna per le azzurre che chiudono l’andata terze

La squadra Giovanissime del Como 2000 ha fatto 12 nel campionato lombardo femminile. Già perché le baby lariane domenica scorsa sono state protagoniste di una vittoria incredibile sul campo della Pro Sesto battuta per ben 12-0! Un risultato ampio e rotondo che conferma le baby comasche al 3° posto in classifica alle spalle di Inter e Milan al termine del girone d’andata. Ora la sosta e il campionato tornerà a fine gennaio con la prima giornata di ritorno che vedrà il Como 2000 rendere visita sabato 26 al Real Meda già battuto all’andata in casa per 5-1.

Risultati del 9° turno, ultimo d’andata

Real Meda-Milan 0-2, Pro Sesto-Como 0-12, Inter-Azalee 10-0, Fiammamonza-Dreamers 1-1, Tabiago-Football Milan Ladies 2-0.

Classifica al termine del girone d’andata

Inter 25; Milan 21; Como 19; Tabiago Femminile 17; Real Meda 16; Football Milan Ladies 11, Azalee Gallarate 8; Dreamers 5; Fiammamonza 4; Pro Sesto 0.

