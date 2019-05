Como 2000 news dal settore giovanile femminile.

Como 2000 le azzurre hanno trionfato battendo in finale il Brescia

Grandi notizie per il settore giovanile femminile del Como 2000. Merito della squadra Giovanissime che ha vinto sul prestigioso campo sportivo di Vinovo la seconda edizione della Woman Football Cup U15, torneo riservato alle ragazze nate negli anni 2004 e 2005, organizzato dalla società Juventus bianconera. Ben 15 squadre iscritte tra le più forti compagini professioniste, unitamente a team di caratura regionale. Le baby lariane hanno prima vinto il loro girone eliminatorio pareggiando la gara inaugurale con la Juve per poi battere Novara, Cit Turin e Tabiago. Comasche che poi in semifinale hanno superato ai rigori l’Inter per 5-4 dopo lo 0-0 dei regolamentari. In precedenza, nell’altra semifinale, il Brescia aveva regolato il Torino per 2-1. In finalissima si sono così affrontate le uniche squadre imbattute Como e Brescia che hanno dato vita a una bella gara molto equilibrata decisa dalla numero 10 lariana Colonna, con una prodezza che ha regalato il trionfo nel torneo.

Questa la formazione del COMO 2000:

Annoni, Arrigoni, Bargna, Bianchi, Cimino, Colonna, Di Palma, Gaffuri, Galli, Sciascia, Shcherbaniuk, Sironi.

Questi i risultati delle lariane

COMO- JUVE 0-0

COMO-NOVARA 4-0 (marcatrici: Sironi, Colonna, Sironi, Colonna)

COMO-CIT TURIN 2-0 (marcatrici:Galli, Colonna)

COMO-TABIAGO 5-0 (marcatrici: Sironi 4, Gaffuri)

semifinale

COMO-INTER 5-4 dcr (marcatrici: Galli, Colonna, Katia, Bianchi, Cimino)

finalssima

COMO-BRESCIA 1-0 (marcatrici: Colonna)

