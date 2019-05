Como 2000 buone nuove dal settore giovanile femminile.

Como 2000 le azzurre in finale hanno battuto l’Inter

Momento magico per il vivaio della Como 2000 e per la squadra Giovanissime che pochi giorni dopo aver vinto a Vinovo, si è imposta anche nel torneo Torneo PRIMAVERA CALCISTICA G.MORI che si è giocato a Cologno Monzese. Nella categoria Giovanissime il quadrangolare ha visto in campo Monza, Inter, Meda e ovviamente le lariane della Como 2000 in partite da 2 tempi di 25 minuti.

In semifinale le giovani lariane hanno affrontato le pari età del Meda superandole per 4-2. Nel pomeriggio l’attesa finalissima contro l’Inter che aveva superato il Monza.

Finale che non ha deluso le attese con le comasche a segno nel primo tempo con Arrigoni emulata nella ripresa dal bomber Shcherbaniuk che ha chiuso i conti. Menzione speciale per i due portieri lariani Annoni e Bargna, sempre pronte e decisive a sigillare la porta.

Questi i risultati del torneo azzurro

Semifinale: Como- Meda 4-2 (Marcatrici Como: Colonna, Shcherbaniuk, Colonna, Shcherbaniuk)

Finale: Como-Inter 2-0 (Marcatrici Como: Arrigoni, Shcherbaniuk )

La squadra del COMO2000:

Annoni, Arrigoni, Bargna, Bianchi, Cimino, Colonna, DePieri, DiPalma,

Gaffuri, Galli, Girò, Sciascia, Shcherbaniuk.

