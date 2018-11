Como 2000 dopo il 7° turno andata.

Como 2000 le lariane sbancano Sesto per 0-1

La squadra Juniores del Como 200′ si mantiene al vertice del girone A centrando il quarto successo consecutivo. Nel weekend scorso infatti per il 7° turno del girone d’andata le lariane sono andate a vincere sul campo sintetico della Pro Sesto per 0-1, al termine di una bella partita combattuta e ricca di emozioni. Decisivo il goal in apertura segnato da Boldini ben servita da Valli. Poi le comasche hanno resistito ai tentativi delle padroni di casa e hanno così conquistato tre punti preziosi che le mantengono al secondo posto nel girone A.A fine partita soddisfatto mister Stefano Cincotta: “Penso che il pubblico si sia divertito, complimenti alla Pro Sesto, avversario di spessore, ma grandi complimenti alle mie ragazze, dopo 3 vittorie di fila ci si poteva aspettare un calo di tensione, invece mi trovo a commentare una buona prestazione e la quarta vittoria”. Como 2000 che tornerà in campo sabato 10 in casa contro la Speranza Agrate per… fare cinquina.

Il tabellino di PRO SESTO – FCF COMO 2000 0-1

Marcatrice: 4′ Boldini.

Risultati del 7° turno

Basiglio Milanotre-Riozzese 0-13, Real Meda- 3Team 6-1, Speranza Agrate-Azalee 0-9, Pro Sesto-Como 0-1, Mario Bettinzoli-Fiammamonza 0-4, Feralpisalò-Città di Opera 6-0.

Classifica girone A

Azalee 21; Como 18; Real Meda 16; Riozzese 13; Pro Sesto 12; Feralpisalò 9; 3 Team 7; Speranza Agrate 6; Mario Bettinzoli 4; Città di Opera 3; Milanotre Basiglio 0.

Programma dell’8° turno andata

Sabato 10 novembre ore 18.15 Como-Speranza Agrate, Città di Opera-Real Meda, Riozzese-Mario Bettinzoli, Fiammamonza-Pro Sesto; domenica 11 Azalee-Feralpisalò-3 Team-Milanotre Basiglio.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU