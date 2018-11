Como 2000 news settore giovanile femminile.

Como 2000 il team di mr Cincotta demolisce la Speranza Agrate

Quinta vittoria consecutiva per la squadra Juniores della Como 2000 che nell’8° turno del girone A femminile non ha fatto sconti alla Speranza Agrate rifilandole un poker di reti. Partita che si mette subito bene per le lariane di mr Stefano Cincotta che chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie a Alessia Ienna che sblocca al 25′ il parziale e poi a Emma Carnovali che realizza il suo primo goal in casacca biancoblù. Nella ripresa stesso copione e altre due reti per le comasche con Camilla Di Iorio su rigore al 70′ e allo scadere con Bruno. Le Juniores torneranno in campo domenica prossima ospiti del Feralpisalò (ore 11).

Il tabellino di Como 2000-Speranza Agrate 4-0

(primo tempo 2-0)

Marcatrici: Ienna, Carnovali, Di Iorio (r), Bruno

Risultati dell’8° turn o girone A

Como -Speranza Agrate 4-0, Città di Opera-Real Meda 1-7; Riozzese-Mario Bettinzoli 3-0, FiammaMonza-Pro Sesto 5-5. Azalee-Feralpisalò 8-0; 3 Team-Basiglio Milanotre 6-2.

Classifica girone A

Azalee Gallarate 24; Real Meda 22; Como 21, Riozzese 16; Pro Sesto 13; Fiammamonza, 3Team 10; Feralpisalò 9, Speranza Agrate 6; Mario Bettinzoli 4; Città di Opera 3; Basiglio Milanotre 0.

Programma del 9° turno girone A

Sabato 17: Basiglio-Città di Opera, Real Meda-Azalee, Speranza Agrate-Fiammamonza, Pro Sesto-Real Meda; domenica 18 ore 11 Feralpisalò-Como, 3 Team-Riozzese.

