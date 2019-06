Como 2000 news dal settore giovanile.

Como 2000 le Giovanissime vincono ancora ad Arenzano

Non vuole andare in vacanza il settore giovanile del Como 2000 che anzi regala nuove soddisfazioni al club azzurro.

Juniores: domenica 9 Torneo Speranza ad Agrate

Domenica in campo per la squadra Juniores del club comasco femminile che parteciperà al 6° torneo Speranza Agrate con la squadra locale ASD Speranza Agrate, Football Milan Ladies e CSD Colnaghese. Le lariane esordiranno nella gara d’apertura del quadrangolare nella prima semifinale contro le padroni di casa di Agrate alle ore 10. A seguire l’altra semifinale alle ore 11.15 Milan Ladies-Colnaghese. Quindi le due perdenti giocheranno la finale 3°-4° posto alle ore 12.30 mentre le due vincenti si sfideranno per la vittoria del torneo nella finalissima delle ore 13.45. Le partite si giocheranno su due tempi da 30′.

Giovanissime che bel tris ad Arenzano

Continua il momento magico della squadra Giovanissime del Como 2000 che ha piazzato un bel tris vincente. Dopo avere vinto il torneo di Vinovo e quello a Cologno, le baby azzurre si sono aggiudicate nei giorni scorsi anche il Torneo Città di Arenzano.

