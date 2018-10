Como 2000 dopo il 6° turno campionato giovanile.

Como 2000 grande vittoria casalinga per 6-0 e secondo posto

Grande prestazione della squadra Juniores del Como 2000 nel 6° turno d’andata del girone A lombardo. Il team lariano sabato sera tra le mura amiche del centro Lambrone di Erba ha demolito le avversarie del Mario Bettinzoli con un secco 6-0 grazie alle reti di Valentina Boldini, Alessia Ienna, Camilla Di Iorio e Roberta Valli. Una bella vittoria per il team di mr Stefano Cincotta che ora mantiene il secondo posto in classifica alle spalle della capolista Azalee Gallarate. Il Como 2000 tornerà in campo per il 7° turno d’andata sabato 3 novembre (ore 18.30) ospite della Pro Sesto terza in graduatoria in un bel big match tutto da seguire.

Risultati del 6° turno andata

Basiglio Milanotre-Real Meda 0-13, Como-Mario Bettinzoli 6-0, Città di Opera-Speranza Agrate 0-4, Riozzese-Fiammamonza 3-2, Azalee-Pro Sesto 6-0, 3 Team-Feralpisalò 3-2.

Classifica girone A

Azalee Gallarate 18; Como 15; Pro Sesto 12; Real Meda, Riozzese 10; 3 Team 7; Speranza Agrate 6; Mario Bettinzoli 4; Feralpisalò, Fiammamonza , Città di Opera 3; Basiglio Milanotre 0.

Programma del 7 ° turno andata

Sabato 3 novembre Basiglio Milanotre-Riozzese, Real Meda-3 Team, Speranza Agrate-Azalee, Pro Sesto-Como (ore 18.30), Mario Bettinzoli-Fiammamonza; domenica 4 Feralpisalò-Città di Opera.

