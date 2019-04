La situazione del Como 2000 dopo il 20° turno serie C femminile.

Como 2000 battuto dall’Unterland Damen 2-1

Il terzultimo turno del campionato di C femminile non ha regalato punti al Como 2000 che è stato battuto sul campo della terza forza del girone B l’Unterland Damen per 2-1. Una sconfitta di misura che lascia le lariane a quota 26 punti in coabitazione con l’Osio che sarà proprio l’avversario di domenica prossima al Lambrone di Erba. All’andata Osio s’impose con un secco 4-1.

I risultati del 20° turno girone B

Oristano-Padova 0-5, Fiammamonza-Trento 1-3, Vittorio Venero-Brixen 2-3, Unterland Damen-Como 2-1, Venezia-Riozzese 0-1, Vicenza-Osio 3-9.

Classifica girone B

Riozzese 52; Vittorio Veneto 47; Unterland Damen 40; Trento 37; Venezia 31; Brixen 28; Como, Voluntas Osio Femminile 26; Vicenza, Padova 21; Fiammamonza 14; Atletico Oristano 0.

Programma del 21° penultimo turno girone B

Mercoledì 10 aprile Trento-Unterland Damen; domenica 14 Oristano-Venezia, Como-Voluntas Osio (ore 15), Padova-Fiammamonza, Riozzese-Vittorio Veneto; sabato 20 aprile Brixen-Vicenza.

