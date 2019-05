Como 2000 ultima giornata di serie C femminile.

Como 2000 le azzurre battute a Vicenza per 3-2

Si chiude con una sconfitta beffarda la stagione nel campionato di serie C femminile della Como 2000. Il team azzurro infatti domenica scorsa è stato battuto in rimonta sul campo del Vicenza per 3-2. E pensare che le lariane si erano portate in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Magatti al 23′ e Cascarano al 29′ prima di essere raggiunte e poi beffate negli ultimi minuti dalla doppietta di Ferrati che ha regalato gli ultimi tre punti della stagione alle vicentine. Como chiude così all’8° posto a quota 27 punti con 8 vittorie, 3 pareggi e 11 sconfitte con 34 reti segnate e 30 subite.

Risultati del 22° e ultimo turno del girone B

Fiammamonza-Riozzese 0-4, Vittorio Veneto-Trento 1-2, Unterland Damen-Brixen 2-0, Vicenza Como 3-2, Osio Femminile-Atletico Oristano 8-2.

Classifica finale girone B

Riozzese 51; Vittorio Veneto 47; Unterland Damen, Trento 43; Venezia 37; Brixen 31; Osio Femminile 30; Como 27; Vicenza 24; Padova 22; Fiammamonza 15; Atletico Oristano 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU