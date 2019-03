Como 2000 dopo il 18° turno Giovanissime.

Como 2000 le azzurrine terze grazie al successo contro la Pro Sesto

Si chiude in bellezza il campionato per le Giovanissime del Como 2000 che si classificano al terzo posto dietro le due corazzate Inter e Milan. Le baby azzurre hanno vinto agevolmente anche l’ultima gara del girone A in casa contro il fanalino di coda Pro Sesto liquidato per 2-0. Le comasche come detto chiudono al 3° posto a quota 39 punti con 12 vittorie tre pareggi e solo tre sconfitte totalizzando 63 reti segnate e solo 14 subite.

Risultati del 18 turno girone A

Football Milan Ladies-Tabiago 3-3, Azalee-Inter 0-3, Como-Pro Sesto 2-0, Milan-Real Meda 13-0, Dreamers-FiammaMonza 1-2

Classifica finale

Inter 48; Milan 47; Como 39; Tabiago 31; Real Meda 27; Football Milan Ladies 21; Azalee Gallarate 18; FiammaMonza 14; Dreamers 6; Pro Sesto 3.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU