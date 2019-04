Como 2000 si è aperto il penultimo turno di C Femminile.

Como 2000 ieri l’anticipo Trento-Unterland 3-1

Si è aperto ieri il penultimo turno del campionato di calcio di serie C femminile che vede protagonista nel girone B anche il Como 200. Ieri infatti si è giocato l’anticipo Trento-Unterland con il successo delle locali per 3-1. Le azzurre lariane invece scenderanno in campo al Lambrone di Erba domenica 14 alle ore 15 quando riceveranno la Voluntas Osio femminile appaiata in classifica a quota 26 punti. Per il team di coach Giuseppe Gerosa si tratta dell’ultimo impegno casalingo di stagione regolare ma anche l’occasione per riscattare la sconfitta del turno precedente contro l’Unterland Damen e vendicare il ko subito nel match d’andata contro l’Osio per 4-1.

Programma del 21° penultimo turno girone B

Mercoledì 10 aprile Trento-Unterland Damen 3-1; domenica 14 Oristano-Venezia, Como-Voluntas Osio (ore 15), Padova-Fiammamonza, Riozzese-Vittorio Veneto; sabato 20 aprile Brixen-Vicenza.

Classifica aggiornata girone B

Riozzese 52; Vittorio Veneto 47; Unterland Damen*, Trento* 40; Venezia 31; Brixen 28; Como, Voluntas Osio Femminile 26; Vicenza, Padova 21; Fiammamonza 14; Atletico Oristano 0. (* una gara in più)

